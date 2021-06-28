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Horóscopo de hoy Aries lunes 28 de junio de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries...

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Aries en el amor: Cuando algo falla en tu relación, no te castigues aún más al recluirte a ti mismo. Toma tiempo para reflexionar, pero supéralo o terminarás en un estado de estancamiento solitario perpetuo. El ser un ermitaño puede ayudarte a pensar, pero no debes se serlo todo el tiempo. Necesitas el contacto humano para ser y amar.

Tu color para salir de tu reclusión: el amarillo.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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