Horóscopo de hoy Aries lunes 29 de agosto de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Tienes tus ideas claras sobre lo que quieres lograr, y avanzarás hacia tus metas con decisión. Color cósmico de la semana: azul índigo.
Aries en la vida
Da rienda suelta a tu creatividad. Te resultará absolutamente terapéutico. Desconéctate del exigente ritmo de trabajo. Libera tu cabeza de todo pensamiento, déjate invadir por un chorro creativo que envolverá todo lo que te rodea. Vuelve a tu esencia. Recupera la alegría.