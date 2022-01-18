Horóscopo de hoy Aries martes 18 de enero de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

En este día hay que mirar en tu interior y cambiar algunas cosas para así comenzar a realizar cambios en tu exterior, algunos de ellos pueden parecer arriesgados, pero confía en que estás siguiendo la voz de tu consciencia para lograrlo. La energía te pide que crezcas aunque duela un poco hacerlo.

Puede parecer muy cómodo echarle la culpa a los demás de tus problemas, sin aceptar que muchas situaciones son creadas por ti mismo, así que es un día para aceptar la responsabilidad de tus decisiones y crecer.