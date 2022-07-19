Horóscopo de hoy Aries martes 19 de julio de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

El día llega cargado de muchas sorpresas, y el dinero es una de ellas. ¡Cuidado! Nada es gratis en la vida, y eso que te parece que es fácil para hacer que tu capital aumente rápidamente podría llevarte a la quiebra o a problemas legales. Por fin encuentras el ánimo y el valor para enfrentar a una persona con la que tienes varios pendientes y resolverlos de una vez por todas. El día no está bien aspectado para asuntos legales, así que sí es inevitable que tengas que atender asuntos en este tema.