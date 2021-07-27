Horóscopo de hoy Aries martes 27 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida

Andas como mamá aprensiva preocupándote por el dólar, tu sobrino el que no estudia, el precio de la gasolina, ¡bájale al ruido mental y date cuenta de que andas mal en el área de la confianza… la confianza en un plan superior, en la vida, en la humanidad, en ti. Respira y date cuenta de que tienes el poder creativo de cambiar tu actitud por una más serena, sabia y contemplativa

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries en el amor

Además, se te presentarán unos prospectos románticos de lo más sonsacadores, y si tú eres un manojo de nervios pues te perderás de vivir aventuras padrísimas, de esas que después te harán carcajearte con el solo recuerdo. Y si ya estás al lado de algún afortunado o afortunada, se te augura un día perfecto para cucharear en casa, sin grandes planes más que renovar y fortalecer su intimidad como pareja.