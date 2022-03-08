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Horóscopo de hoy Aries martes 8 de marzo de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Es el momento de organizar las ganancias profesionales de forma conveniente.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aries en la vida
Es un día en la que podrás ocuparte de sentar las bases principales de tu familia y de la economía que gira a su alrededor. Será necesario ser practico y ser amigo de la calma. Deberás poner tus nuevas ideas originales y novedosas en marcha. Ha llegado la hora de dar el do de pecho. Podrás materializar acciones de forma provechosa.

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