Horóscopo de hoy Aries miércoles 16 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Estarás algo olvidadizo o descuidado con la familia, así que inicia el día con una buena taza de café o té que te ayuden en la concentración.

Aries en el dinero

La economía se mantendrá en buen pie, tanto en el hogar como a nivel de empresa o negocio. Has aprendido cotidianamente a ser un buen líder, pero, cuidado en la manera en la que enseñas a tus hijos o personas cercanas. Si se trata del heredero de tus bienes, le falta disciplina.

