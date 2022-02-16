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Horóscopo de hoy Aries miércoles 16 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... Momento de tener familia.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aries en la vida
Estarás algo olvidadizo o descuidado con la familia, así que inicia el día con una buena taza de café o té que te ayuden en la concentración.

Aries en el dinero
La economía se mantendrá en buen pie, tanto en el hogar como a nivel de empresa o negocio. Has aprendido cotidianamente a ser un buen líder, pero, cuidado en la manera en la que enseñas a tus hijos o personas cercanas. Si se trata del heredero de tus bienes, le falta disciplina.

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