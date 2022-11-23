Horóscopo de hoy Aries miércoles 23 de noviembre de 2022 con Padme Vidente.

Aries en el trabajo

Hoy lo más importante es que trates todos los asuntos relacionados con tus proyectos y tus planes importantes porque lo que elijas será afortunado. Tendrás que acoplarte, no obstante, mucho a las demandas de los demás, ya que te requerirán y tendrás que darles tiempo y cariño; pero merecerá la pena porque todos saldréis ganando.

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