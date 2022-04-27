Horóscopo de hoy Aries miércoles 27 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Fuerte sensación de cerrar pendientes emocionales que ya demostraron no ser posibles. Dar vuelta a la página e identificar qué hay en nosotros que no nos permite pasar al siguiente capítulo. Este es el momento de dejar ir, de soltar, entregarse, perdonar y ser perdonados. Para atraer a la abundancia, ten en mente que estás pasando por momentos para reactivar un sueño que habías olvidado.