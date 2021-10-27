Horóscopo de hoy Aries miércoles 27 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Cuando eres demasiado emocional, no te permites pensar con claridad. Toma la decisión de controlar tus sentimientos y ser más racional. Noticias de cambios favorecedores aunque un poco difíciles de enfrentar.

Un evento inesperado podría desequilibrar tu agenda este día, si esto sucede, siéntate a estudiar tus prioridades y deja para mañana lo que sientas que no puedes hacer hoy.

Día para enseñar y aprender. El amor no es sobresalto y debes entenderlo. Es mejor estar solo que angustiado, triste y desorientado.

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