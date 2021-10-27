Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Horóscopo de hoy Aries miércoles 27 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries...Momento para aprender y controlar tus emociones.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Aries en la vida
Cuando eres demasiado emocional, no te permites pensar con claridad. Toma la decisión de controlar tus sentimientos y ser más racional. Noticias de cambios favorecedores aunque un poco difíciles de enfrentar.

Un evento inesperado podría desequilibrar tu agenda este día, si esto sucede, siéntate a estudiar tus prioridades y deja para mañana lo que sientas que no puedes hacer hoy.

Día para enseñar y aprender. El amor no es sobresalto y debes entenderlo. Es mejor estar solo que angustiado, triste y desorientado.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Galerías y Notas Azteca UNO