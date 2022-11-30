Horóscopo de hoy Aries miércoles 30 de noviembre de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Contarás con un gran magnetismo con el sexo opuesto, y además tu determinación y confianza te ayudarán en todas tus aventuras; especialmente si reflexionas a cada paso que das. Buen día , para firmar contratos y para mantener la “calma en medio de la tormenta”.

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