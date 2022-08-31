Horóscopo de hoy Aries miércoles 31 de agosto de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Rebosas salud y vitalidad. Ahora tu ser interno está reclamando atención. El estrés acumulado absorbe tus energías y aumenta la ansiedad. Es tu enemigo silencioso, no lo ves hasta que lo tienes encima. Observa tus episodios de rabia y mal humor. Considera emprender alguna forma de terapia. El contacto con buenos amigos te reportará felicidad.

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