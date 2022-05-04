Horóscopo de hoy Aries miércoles 4 de mayo de 2022 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Hay gran circulación de energía, ímpetu y ganas de hacer o resolver cosas. Allí también está Mercurio (planeta de la comunicación), que este día se conecta con Plutón (planeta de la transformación). Determinación y fuerte energía para perseguir los objetivos que te has trazado.

La buena influencia del momento propiciará una actitud abierta y positiva. Aceptarás cualquier desafío siempre que implique un avance en tu carrera. También se incrementarán las actividades en el hogar, será propicio para innovaciones domésticas como así también para estrechar vínculos con los más jóvenes de la familia.