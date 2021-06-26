Horóscopo de hoy Aries sábado 26 de junio de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... La carta del tarot que te corresponde para este gran sábado es: “El Ahorcado”.
Horóscopo de hoy
Aries en el Tarot
La carta del Tarot de “El Ahorcado”, que dice que puedes esperar el mañana con emoción.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
La carta te selecciona hoy para hacerte saber que puedes encontrar a tu alma gemela porque tienes esa capacidad de amar divinamente y encontrar el tipo de amor que dura.
“El Ahorcado” cura corazones, si la relación ha caído en terrenos difíciles, hoy puedes trascender previas limitaciones.