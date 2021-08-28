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Horóscopo de hoy Aries sábado 28 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Aries... En este día se complicarán las tareas que no dependen de ti.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Aries en la vida

Tendrás que actuar con mucha cautela y compresión para no lastimar los sentimientos de los demás. Evalúa posibles consecuencias.

Aries en el amor

Hoy habrá un antes y un después. Si te hallabas atrapado en las redes de un amor absorbente, abrirás los ojos y dirás basta.

Aries en el trabajo

El aburrimiento es una cuestión de actitud. Si aplicas el buen humor, tus tareas habituales dejarán de parecer rutinarias.

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