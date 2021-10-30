Horóscopo de hoy Aries sábado 30 de octubre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries...Tu trabajo ideal está en la sanación, solo debes encontrar la mejor oportunidad para ser mejor remunerado.
Aries en la vida
Las vidas pasadas afectan tu relación con la salud y la curación. Tal vez sufres de un problema físico que adquiriste en ese entonces. Reencarnaste tan rápido que no tuviste tiempo para hacer frente a los problemas subyacentes.
Aries en la salud
Tu salud física te ha causado dolor, pero también ha aprendido un nivel más profundo de la compasión, lo que nunca podría aprender en un cuerpo sano.
También has desarrollado habilidades que benefician a otros, incluso tú sabes que puedes curarte.
Aries en el dinero
Podrías tener dificultades para obtener dinero, debido a tu trabajo de sanación. Es bueno saber que en el mundo occidental de hoy en día, todos piden dinero por su trabajo, incluyendo aquellos que ofrecen servicios basados en la espiritualidad.