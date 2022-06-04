Horóscopo de hoy Aries sábado 4 de junio de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Olvida el egoísmo.
Aries en la vida
Este día, la Luna en el signo de leo, aprovecha esta fuerza para eliminar las furias que te acontecen. Eterno iniciador de fuegos, dona esta energía a objetivos, deseos y nuevos principios que actúen en los otros, personas de tu familia o amistades, aquellos que necesiten hacer cambios en sus vidas, salir de situaciones difíciles; pero hazlo sin reproches. Visualízalos caminando envueltos en una luz verde de sanación.