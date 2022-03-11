Horóscopo de hoy Aries viernes 11 de marzo de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Serás consciente de todo tu mundo y lo controlarás todo.
Aries en la vida
Comprender la función del karma en nuestra vida, es fundamental aunque nunca la lleguemos a entender del todo. Nuestro karma recoge no solo nuestra energía, sino también la de nuestra pasada existencia. Por eso debemos obrar lo mejor que podamos en esta vida para no transmitir a la siguiente generación nuestros mismos errores.