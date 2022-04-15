Horóscopo de hoy Aries viernes 15 de abril de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Encontrarás la respuesta muy pronto.
Aries en la vida
Si, es hora de que tomes una decisión. Tienes un conflicto. Tu mente te dice una cosa y tu corazón otra. Estás confuso y no sabes qué hacer. Confía en tu capacidad para tomar una resolución sabia y acertada de forma intuitiva. Es posible una solución, pero debes fiarte de tu intuición, de lo más profundo de tu ser, sin analizarlo desde tu parte cerebral o racional.