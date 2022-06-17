Horóscopo de hoy Aries viernes 17 de junio de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Tu éxito generará recelo en algunas personas que te rodean, ten mucho cuidado.
Aries en la vida
Prepárate, pues aquello que dabas por sentado y acerca de lo cual estabas tan ilusionado se destruirá.
Aries en el amor
Te enamoraste perdidamente de una persona comprometida, lo sabías pero aun así decidiste arriesgarte y vivir esa aventura. Los encuentros con esa persona eran muy satisfactorios a nivel íntimo, el problema cuando comenzaste a involucrarte emocionalmente y a ilusionarte pensando en un futuro al lado de ese hombre o de esa mujer, ocurrirá un hecho que te hará abrir los ojos y te permitirá darte cuenta que tus ilusiones son completamente infundada.