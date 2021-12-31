Horóscopo de hoy Aries viernes 31 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... Terminas el año bendecido enormemente.
Aries en la vida
Un ciclo está por culminar y podrías descubrirte terminando algunos proyectos y cosechando las recompensas de lo que has sembrado. En esta etapa podrás descubrir que hay una luz más brillante dentro de ti que te ilumina. Proyecta esa energía creativa hacia afuera para que el mundo entero pueda verla. Enciende una vela dorada. ¡Bienvenido Júpiter en Piscis!