Horóscopo de hoy domingo 11 de diciembre de 2022 con Padme Vidente

Aries: Cuentas con una forma más práctica y más razonada que en otras ocasiones, lo que facilita el intercambio con los demás. Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: Te encuentras “entre la espada y la pared”, ya que por un lado quieres que todo fluya pero por otro te encuentras como si estuvieras “encima de un volcán”. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: Deberías practicar el relax y la “desconexión” para evitar enfrascarse demasiado en temas mundanos que solamente te enredan y que no te llevan al lugar preciso en el cual te sentirías, de forma sublime. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: Procura no liarte con asuntos que no te interesan; solamente “trata lo importante y no lo urgente”, para moverte “como pez en el agua”. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Deberías dejar que las cosas pasen como tengan que suceder y tu simplemente absorbe lo bueno y lo diferente que estás sintiendo en cada momento. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: “No corras más que el viento” y discurre con calma y sosiego. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Pero hoy tú, podrás poner en marcha tu sexto sentido y captar todo ese mundo por debajo de la superficie cotidiana. Ve tu horóscopo completo aquí...

Mes de Diciembre, último del año.



Escorpio: Deberías aprender a relajarte para disfrutar de la vida, bajo otro prisma que aún no conoces y que te harás sentir más fluidez y más libre. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Hoy te moverás entre tu entusiasmo y tu lado emocional, que marcará todo el día. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Es importante que sepas comunicarte con sutileza y a la vez de forma inequívoca, para que las relaciones funcionen adecuadamente. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Deberías aprender a mantenerte por debajo del nivel de aceleración que en el día de hoy apreciarás de una forma notable. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: No bajes la guardia del todo porque pueden intentar engañarte de alguna forma, y más tarde cuando te percates de ello, ya será tarde. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sigue a Padme Vidente en Instagram y TikTok: @padmevidente