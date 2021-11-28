Horóscopo de hoy Géminis domingo 28 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Géminis en el trabajo

Surgirán ciertas inquietudes que provocarán una perspectiva en tus planes de futuro profesional, por ello, será un día perfecto para empezar a planificar algunos intereses laborales, arrancarás de manera positiva para empezar proyectos y cerrar algunos asuntos pendientes que enriquecerán el crecimiento en tu trabajo.

Expandirás tus horizontes profesionales, si mantienes esa actitud trabajadora.