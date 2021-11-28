Horóscopo de hoy Géminis domingo 28 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Géminis... Has estado muy trabajador y pensativo.
Géminis en el trabajo
Surgirán ciertas inquietudes que provocarán una perspectiva en tus planes de futuro profesional, por ello, será un día perfecto para empezar a planificar algunos intereses laborales, arrancarás de manera positiva para empezar proyectos y cerrar algunos asuntos pendientes que enriquecerán el crecimiento en tu trabajo.
Expandirás tus horizontes profesionales, si mantienes esa actitud trabajadora.