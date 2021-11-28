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Horóscopo de hoy Géminis domingo 28 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Géminis... Has estado muy trabajador y pensativo.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Géminis en el trabajo
Surgirán ciertas inquietudes que provocarán una perspectiva en tus planes de futuro profesional, por ello, será un día perfecto para empezar a planificar algunos intereses laborales, arrancarás de manera positiva para empezar proyectos y cerrar algunos asuntos pendientes que enriquecerán el crecimiento en tu trabajo.

Expandirás tus horizontes profesionales, si mantienes esa actitud trabajadora.

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