Horóscopo de hoy martes 06 de diciembre de 2022 con Padme Vidente

Aries: Tu estado emocional no te permite aceptar los buenos consejos de los demás, lo que te hace desperdiciar ocasiones que te ayudarían en tus estrategias y en tus proyectos. No te esfuerces tanto en todo. Lo que tenga que llegar a ti, lo hará, solamente si sabes fundirte con el universo y con sus procesos.

Tauro: Notarás que hay muchos vaivenes emocionales, especialmente los que se refieren a la economía hogareña. Deberías realizar un esfuerzo para comprender mejor a los demás, porque hoy parece que te metes en tu propio mundo y que no quieres salir de tu esfera personal.

Géminis: Tienes muchos proyectos para hoy. Y cada vez que te planteas un reto, tienes que cambiar de planes.

Cáncer: Atraviesas hoy un día en el que te planteas muchas dudas y muchos vaivenes a nivel profesional. También sientes que dependes mucho de la sociedad y de sus progresos. Esto es porque te dejas llevar por la energía del ambiente. No te contentes con que te manipulen.

Leo: Hoy está en juego tu valía personal y también por supuesto, lo que más valoras en la vida. Lo que puedes hacer es desapegarte de ello y verás como fluye hacia ti de una manera distinta y más duradera.

Virgo: Lo más importante de hoy será conseguir que lo que realices para ayudar a otros sea bien recibido. Y que tu simpatía sea natural y tu empatía sea verdadera. Solamente de esta forma lograrás sentir plenitud y dicha.

Libra: No encuentras la distracción que te haga feliz del todo. Tal vez no has dado con lo que te encantaría realizar, o en qué te gustaría emplear tu tiempo libre.

Escorpio: Hoy te sientes con capacidad de ayudar a los demás, gracias a tu buen corazón y a tu congraciamiento con los demás.

Sagitario: Tu mente es rápida y encuentras soluciones de una manera excepcional. Utiliza tu talento en tus creaciones.

Capricornio: Hoy tendrás todo el apoyo y la compañía de tu pareja o de personas cercanas para darte ánimo en todo lo que quieras realizar relacionado con la salud y/o el trabajo.

Acuario: Tienes que lograr equilibrar hoy, la parte de tiempo que dedicas al ocio; ya que a veces pasas demasiado tiempo con la mente puesta en el trabajo.

Piscis: Hoy podrás mantener unas largas conversaciones y todos te escucharán, absorbidos por todo lo que cuentas; por tu dosis de creatividad y de mantener a tus allegados pendientes de lo que dices.

