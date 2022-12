Horóscopo de hoy martes 20 de diciembre de 2022 con Padme Vidente

Aries: Es importante que utilices tu buen corazón para ayudar a personas cercanas a ti que te pedirán consejo. Es importante que te sientas útil. Y a la vez te sentirás con dicha. Hoy ingresa júpiter a tu casa ¡felicidades!! Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: Hoy podrás realizar todos los temas importantes y pendientes que necesitan de una preparación especial y de un ánimo excelente; ya que es un día en el cual cuentas con apoyos que te servirán para que proyectes con facilidad lo que quieres y para que lo realices de una forma más rápida y precisa. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: Hoy necesitas poner a tono tu simpatía y tu madurez, de una forma que funcionen al unísono y que además estén apoyadas por una gran generosidad de miras hacia los demás. Notarás que todo gira alrededor de tus actos y que estás en exposición permanente con los demás. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: Puedes elegir el plan y el guión a seguir, siempre que esté dentro de unos cauces que tengan en cuenta lo que vienes a aprender en esta vida. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Cuentas hoy con energía y entusiasmo y además con mucha serenidad y sensibilidad que te facilitará tus realizaciones, aunque a veces piensas que lo tienes todo en contra. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Tu reto principal de esta jornada, es confiar en tus habilidades y hacer uso de ellas, y de tus talentos, apoyándote en otras personas que son cercanas a ti y que compatibiliza con tu carácter.

Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Tu mente estará, hoy, muy soñadora y muy imaginativa y tienes recuerdos de otros tiempos en los que viajabas y disfrutabas de la vida, de otra manera. Ve tu horóscopo completo aquí...

Mes de Diciembre, último del año.



Escorpio: Es un día en el que todo estará rodeado o relacionado con tus ocupaciones y con la profesión. Es como si necesitaras de tus contactos sociales y de las antiguas amistades para poner a punto algún tema enrevesado que no termina de encauzarse de la forma adecuada. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Tienes que recordar todo lo que has avanzado en la vida y realizar un recorrido de lo que has logrado gracias a tus esfuerzos y a tu valor. Muchas veces has tenido que sobreponerte a hechos difíciles, pero a pesar de ello, has conseguido continuar con tu labor y con tu vida. Esto te demuestra lo que vales. Y lo más importante para ti, lo que te valoran los demás. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Hoy es un día especial para valorar la ayuda que te prestan muchas personas a tu alrededor, de las cuales muchas veces ni te percatas. Todo eso que está a tu alcance en tu vida, es gracias al trabajo de ellas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Necesitas contar con tu familia, hoy más que nunca. Te darás cuenta de que son, el eje principal en el cual tu vida transcurre, y muchas veces pasas por alto actos de cariño que te ofrecen los tuyos. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Los pensamientos e ideas de esta jornada serán especiales y auténticos. Este día es importante para aprender a tener en cuenta a las personas con las que convives, tanto en familia, como en la profesión. Ve tu horóscopo completo aquí...

