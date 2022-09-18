Horóscopo de hoy Tauro domingo 18 de septiembre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Es posible que tus familiares también estén buscando un acercamiento. Es por esta razón que te invito a dar el primer paso.
Tauro en la vida
Los astros te ayudarán a transformar tus pensamientos autodestructivos. Para lograrlo, es fundamental que los tengas identificados. Así podrás quitarlos de tu mente. Te comparto un ejemplo: cada vez que pienses ‘el amor no es para mi ’, cámbialo por ’sé que existe mi alma gemela y la voy a encontrar', dile al universo: ‘manifiéstate alma gemela’.