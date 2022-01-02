Horóscopo de hoy Tauro domingo 2 de enero de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Hay un problema que no te deja estar en paz. Puede ser en el trabajo o en el entorno familiar. Piensa bien lo que vas hacer, porque se trata de una decisión que no puedes tomar a la ligera.

Tauro en la salud

Necesitas cuidar lo que comes. Igual y es un momento complicado para comenzar una dieta por todo lo que representa este mes, pero la salud está primero.

