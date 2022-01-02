Horóscopo de hoy Tauro domingo 2 de enero de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Problemas en la salud, cuídate.
Tauro en la vida
Hay un problema que no te deja estar en paz. Puede ser en el trabajo o en el entorno familiar. Piensa bien lo que vas hacer, porque se trata de una decisión que no puedes tomar a la ligera.
Tauro en la salud
Necesitas cuidar lo que comes. Igual y es un momento complicado para comenzar una dieta por todo lo que representa este mes, pero la salud está primero.