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Horóscopo de hoy Tauro domingo 23 de octubre de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Cuida mucho de tu expresión.

Signo Tauro 3
Signo Tauro 3

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en la vida

Notarás que el trabajo y la salud son dos puntos importantes para que los analices.

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