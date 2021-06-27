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Horóscopo de hoy Tauro domingo 27 de junio de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro...

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor: Hoy muestra una relación amorosa en la que el amor que es ansiado es maternal. Muchos hombres basan el amor en sus relaciones en el de su madre y buscan un alma gemela que pueda hacer ese papel, si a la mujer le gusta ser maternal existe la posibilidad de que dos personas hayan encontrado a su alma gemela. El cariño es la expresión más profunda del amor porque lleva más tiempo y si puedes encontrar una manera de hacerlo, por favor hazlo.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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