Horóscopo de hoy Tauro jueves 01 de septiembre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro...El estilo de vida debe ser tal que no conlleve extremos que no son buenos para ti.
Tauro en la vida
Ejemplos de caer en extremos pueden ser: controlar y sobreproteger a tus hijos, manías con higiene/microbios/enfermedades o el culto a la apariencia o posesiones materiales, tendencia a la agresión verbal, mental o física, adicción al alcohol, al tabaco, o viceversa, búsqueda fanática de un estilo de vida saludable, etc.