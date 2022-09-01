Horóscopo de hoy Tauro jueves 01 de septiembre de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Ejemplos de caer en extremos pueden ser: controlar y sobreproteger a tus hijos, manías con higiene/microbios/enfermedades o el culto a la apariencia o posesiones materiales, tendencia a la agresión verbal, mental o física, adicción al alcohol, al tabaco, o viceversa, búsqueda fanática de un estilo de vida saludable, etc.