Horóscopo de hoy Tauro jueves 14 de julio de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Busca tiempo para relajarte, para tener tranquilidad y para disfrutar la soledad; darte el gusto de proporcionarte los cuidados personales que tanto necesitas. Este mensaje te pide que tomes un descanso en medio de tu apresurado horario. Báñate en agua salada, esto puede generar un cambio mágico de energía eléctrica. La sal saca toxinas emocionales y físicas. Compra sal marina y mezcla una buena cantidad de sal y de aceites esenciales aromáticos . Tiempo en silencio , enciende una vela blanca . Al mirar la luz de su llama, piensa en lo que necesitas : ¿Calma? ¿Serenidad? ¿Optimismo?