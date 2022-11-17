Horóscopo de hoy Tauro jueves 17 de noviembre de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Sentirás que profundizas mucho en tus sentimientos y en tus pensamientos. Es como si todo se volviera más real y más importante en tu vida. Podrías contactar con alguien del pasado que te ayudará a sacar lo mejor de ti y además que te ayudará a que tu vida sea más llevadera y más intensa. En familia procura la forma de ser práctico y tranquilo.