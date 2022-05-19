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Horóscopo de hoy Tauro jueves 19 de mayo de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Tú puedes tener a quien quieras, solo libérate y sé tú mismo.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en el amor
Es mejor mantenerse optimistas con respecto a su vida amorosa. El pensamiento positivo y la fe te traerá el romance Los Ángeles del amor, envían esta energía para recordarte que tienes una fuerte influencia sobre tu satisfacción amor, vida. Si has estado quejándote o preocupándote últimamente, los Ángeles te guiarán a cambiar a una perspectiva más optimista. Incluso si has tenido tus esperanzas románticas desvanecidas, todavía hay razón para tener la fe de que el amor verdadero puede ser tuyo.

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