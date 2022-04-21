Horóscopo de hoy Tauro jueves 21 de abril de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... ¡Boda cercana!
Tauro en el amor
La energía puede estar hablando de un avance en tu relación de pareja, que pueden planear vivir juntos, casarse o hacer un cambio hacia un mayor nivel de entrega entre los dos. Pero si no tienes pareja, la energía te habla de comprometerte contigo mismo, es decir, con quién eres: poner límites, respetarte, amarte totalmente, perseguir tus sueños, no hacer cosas que vayan en contra de tus valores profundos, mostrarte el mundo tal y como eres.