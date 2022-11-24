Horóscopo de hoy Tauro jueves 24 de noviembre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Abre tu corazón a los demás. Recurre a tu reserva de amor para desarrollar la comprensión frente a los demás y para adquirir conciencia de la gran bondad presente en el mundo. Sólo tienes que alargar una mano para disfrutar de ello plenamente.
Tauro en la vida
Siéntate con los ojos cerrados y, con la ayuda de una música relajante, concéntrate sobre la energía proveniente del corazón. Permanece así, tranquilamente, permitiendo que la energía fluya libremente. Cuando te parezca suficiente, cruza las manos a la altura del pecho, intentando percibir si hay algo que haya cambiado en ti. Repite este ejercicio durante varios días.