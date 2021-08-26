Horóscopo de hoy Tauro jueves 26 de agosto de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... El ser de luz que te acompaña este jueves es: El ángel Haniel.
Horóscopo de hoy
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Tauro y los ángeles
Haniel: SERENIDAD E INTELIGENCIA.
Así es: amigo de suavizar las discusiones, confiere claridad mental y facilidad de palabra. Inspira a sus protegidos para ser buenos consejeros y suavizar las relaciones.
Sus regalos: sagacidad y paciencia. Calma el pánico. Otorga libertad emocional y el don de hacer preguntas adecuadas o respuestas precisas para conseguir tus objetivos.
Ayuda en: bloqueos mentales por traumas, fracasos sentimentales, pérdidas de seres queridos, luchas ante la injusticia. Restaura la vitalidad. Protege el corazón y la garganta.
Atrae: capacidad de aprender y retener información útil.