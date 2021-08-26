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Horóscopo de hoy Tauro jueves 26 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... El ser de luz que te acompaña este jueves es: El ángel Haniel.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro y los ángeles

Haniel: SERENIDAD E INTELIGENCIA.

Así es: amigo de suavizar las discusiones, confiere claridad mental y facilidad de palabra. Inspira a sus protegidos para ser buenos consejeros y suavizar las relaciones.

Sus regalos: sagacidad y paciencia. Calma el pánico. Otorga libertad emocional y el don de hacer preguntas adecuadas o respuestas precisas para conseguir tus objetivos.

Ayuda en: bloqueos mentales por traumas, fracasos sentimentales, pérdidas de seres queridos, luchas ante la injusticia. Restaura la vitalidad. Protege el corazón y la garganta.

Atrae: capacidad de aprender y retener información útil.

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