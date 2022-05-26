Horóscopo de hoy Tauro jueves 26 de mayo de 2022 con Padme Vidente.

Tauro y los Ángeles

Azrael significa "A quien Dios ayuda". Cura a los desconsolados, y también ayuda al consuelo de los que están pasando por un duelo. Su aura es un color muy pálido de tono amarillo. Está alrededor de personas que están por partir. Da consuelo a los que se van y a los terapeutas que los ayudan. trae mensajes en los sueños de los seres amados que ya no están.

Ayuda a los terapeutas protegiéndolos para que no absorban el dolor de sus pacientes y guiándolos con sus palabras y actos para conseguir mayor eficacia. Este Arcángel es silencioso y sereno, respeta el dolor de las pérdidas y da fortaleza.