Horóscopo de hoy Tauro jueves 27 de enero de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Llénate de energía positiva.
Tauro en la vida
Recuerda el valor de las tradiciones que deberías salvaguardar para afianzar tu personalidad. El Elfo Poeta, se dedica a contar historias, nos trae la magia de la palabra y la creación de imágenes mentales que provocan emociones negativas o positivas. Para poder construir tu escenario ideal para el Nuevo Año, necesitarás escuchar historias de ilusión, belleza, placer y armonía.
Ritual: Rodéate de gente positiva que alimente tu bienestar y motive su crecimiento personal.