Horóscopo de hoy Tauro jueves 3 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en el dinero

Por fin podrías haber decidido tomarte unas vacaciones o empezar una nueva actividad. Si es así, es posible que llegues a tener sudores fríos mientras rehaces tus cuentas. Los gastos podrían ser más elevados de lo esperado. Sin embargo, eso no significa que debas cancelar nada. Simplemente, tendrías que volver a hacer el presupuesto y ver en qué puedes ahorrar. Tu Arcángel Jofiel te da luz y claridad en tu ser infinito.