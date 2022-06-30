Horóscopo de hoy Tauro jueves 30 de junio de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Mensaje de las hadas: Mantén la serenidad ante cualquier inconveniente y no dejes que los impulsos hablen por ti.
Tauro en la vida
Levanta tu mirada para encontrar la respuesta, estás en un momento en el que tu creatividad te ilumina. Evita cualquier pensamiento o idea retrograda, en cada decisión confía en tu intuición. Es momento de sembrar acciones que darán resultados a futuro. Tus manos están llenas de prosperidad y así estará impregnado tu camino.