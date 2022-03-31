Horóscopo de hoy Tauro jueves 31 de marzo de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Resiste e insiste.
Tauro en el trabajo
Si el trabajo realmente no está siendo lo importante dentro de tu vida y estás perdiendo un poco de tiempo dentro de las cosas que quieres lograr, vas a tener que poner un poco más de seriedad dentro del camino que tienes en este momento.
Para que las cosas sean más sencillas dentro de la jornada, tienes que poner dentro de tu mente que todo puede irse solucionando con buen ánimo.
Tauro y los Ángeles
Jofiel te aconseja Para que seas capaz de mostrar una vez lo que tienes en tu mente, solo debes confiar en tus pensamientos.