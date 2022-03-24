Horóscopo de hoy Tauro jueves 24 de marzo de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Mantén la moral alta porque pronto vendrán los buenos tiempos para ti.
Tauro en la vida
Te convendría empezar a ahorrar un poco en vista de lo que te viene ahora. Tendrás mucho trabajo y poco tiempo para hacerlo, tómatelo con calma.
Tauro en el dinero
En la economía te irá mejor si recurres al sentido común y no te precipitas. Darás tu opinión en lo laboral, pero tendrás que esperar para que te escuchen.
Tauro en el amor
En el amor, este es un buen momento para acercarte a esa persona que te interesa. Tendrás que resolver un asunto delicado con un antiguo amigo, procura tener cuidado.