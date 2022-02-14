Horóscopo de hoy Tauro lunes 14 de febrero de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Debes creer en tus capacidades.
Tauro en la vida
Estás pasando por un momento delicado en algunos temas que te preocupan. Es fundamental volver a recuperar la confianza en ti mismo y dejar de lado situaciones que te favorecen. Es posible que tengas ahora mismo a alguien tóxico entre tu circulo que debas de dejar un poco de lado para que así puedas ver las cosas con mayor claridad.
En ocasiones te sientes como atrapado por las circunstancias que te rodean y parece que nunca vas a salir de esos problemas, pero tranquilízate porque como el presente te marca, luego el futuro.