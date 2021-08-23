Horóscopo de hoy Tauro lunes 23 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro en la vida

El pensamiento crítico es positivo, pero en exceso te puede llevar a tener problemas en las relaciones con otros, ya sea en el trabajo, o en el amor.

Has logrado realizar muchos de los proyectos que te propusiste en el pasado, así que no decaigas ahora.

Quizá es tiempo de formar una alianza con las personas que creías eran una competencia para tu desempeño, puedes aprender mucho de su forma de trabajo.

Color de la semana: gris.