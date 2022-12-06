Horóscopo de hoy Tauro martes 06 de diciembre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Si te reinicias, con un programa diferente y más amoroso, todo irá mucho mejor
Tauro en la vida
Es importante que mantengas tu equilibrio energético y armónico. Y que prestes atención a tu interior. Si te conoces, sabrás hacia adónde vas y qué es lo que debes hacer en tu vida. No persigas quimeras; la vida es más sencilla de lo que crees, y te ayudarás más, si todo lo que realizas lo haces con “conciencia” y poniendo tu corazón en ello.