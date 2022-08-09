Horóscopo de hoy Tauro martes 09 de agosto de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Deberás analizar con atención la forma en la que manejas tus palabras y lo que dices, porque puede ser contradictorio y llevar a malentendidos. Es importante que utilices tu creatividad y originalidad.
Tauro en el la vida
Es un momento indicado para mantener contacto con personas con las cuales podrás tener tratos y acuerdos benéficos para todos; deberás aprovechar tu dinamismo para que tus iniciativas sean prudentes y benéficas.