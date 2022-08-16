Horóscopo de hoy Tauro martes 16 de agosto de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Saber que has centrado tu mirada en una persona inestable te hará replantear tus perspectivas amorosas.
Tauro en el la vida
Estarás sin ánimos y dudarás en aceptar la invitación de esa persona que insiste en conquistar tu corazón, no dejes que emociones del pasado frenen las nuevas opciones que te brinda el universo y acepta la salida, pasarás momentos divertidos y te darás cuenta que la química es muy buena.