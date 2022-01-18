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Horóscopo de hoy Tauro martes 18 de enero de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Llegan múltiples contagios.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en el amor
Mercurio rige tu casa 5 del amor y romance. En este momento está en tu casa 1 de la personalidad, por lo que es un buen momento para salir y buscar oportunidades; para encontrar el amor por tu cuenta. Si ya cuentas con alguien en tu vida, hay que darte el tiempo para conectar con él o ella.

Tauro en la salud
La Luna rige tu casa 6 de la enfermedad. En este momento está en tu casa 3 de la comunicación, por lo que es importante tener cuidado cuando hables con otros en este día ya que hay un riesgo de que te contagies del virus.

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