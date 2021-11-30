Horóscopo de hoy Tauro martes 30 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... ¡Cuidado con lo que comes!
Tauro en el dinero
Si ahorras, aunque sea poco a poco, conseguirás mucho más de lo que piensas. En los asuntos de dinero, te irán bastante bien, estás en una buena época.
Tauro en el trabajo
Tendrás la oportunidad de demostrar lo que vales en el trabajo, aprovecha.
Tauro en el amor
En el amor, necesitas cambios.
Tauro en la vida
Tendrás una agenda social muy ocupada, no dejarán de llamarte este día. Habrá una buena noticia en el terreno sentimental, te animará el día. Aunque estás de mal humor, discutir no te beneficia en nada, trata de relajarte.
Tauro en la salud
Ten cuidado con lo que comes, por lo demás, estarás bastante bien de salud. Te sientes alegre y vital, pero tienes que hacer más ejercicio para seguir así.