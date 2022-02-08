Horóscopo de hoy Tauro martes 8 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Es hora de darlo todo o al menos de intentarlo. Tu trabajo te ha esperado estos días de celebración, ahora falta que te entregues de nuevo a él con dedicación y sin condiciones. Te convertirás en una persona totalmente nueva a nivel interno, los libros de autoayuda acabarán siendo una especie de mantra que repetirás una y otra vez. No dudes de tus posibilidades y menos de tu cuerpo.